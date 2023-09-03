В Волгограде на глазах у друзей зарезали 18-летнего футбольного судью

Пресс-служба Федерации футбола Волгоградской области сообщила о трагической гибели 18-летнего воспитанника ФК "Ротор" Дмитрия Дерезы. Молодой человек работал арбитром на матчах третьего дивизиона.

"Приносим всей семье глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной", — говорится в сообщении.

Как пишет V1, Дмитрий стал жертвой бытового конфликта, о котором ранее информировал региональный главк СКР. Так, по данным следователей, вечером 1 сентября на улице Качалова в Волгограде между 43-летним местным жителем и 18-летним парнем разгорелся скандал, в ходе которого мужчина ударом ножа в грудь убил оппонента. Молодой человек скончался на глазах у друзей до приезда медиков. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Отец Дмитрия рассказал, что перед гибелью сын гулял с друзьями.

"Он маме вечером позвонил, сказал, что на Красном с пацанами гуляет. Из-за чего конфликт произошёл, я не знаю. Мне сказали, что убийцу задержали... Вместе с этим, 43-летним, был ещё один молодой человек. А сам убийца на друга Димы тоже с ножом полез, но он вроде рукой закрылся. Его на скорой увезли, он живой", — рассказал Дмитрий Дереза.