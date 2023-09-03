Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 19:04
4057

В Волгограде на глазах у друзей зарезали 18-летнего футбольного судью

<p>Дмитрий Дереза. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/volgafootball?ysclid=lm3sv23d4m84663754" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация футбола Волгоградской области</a></p>

Дмитрий Дереза. Обложка © VK / Федерация футбола Волгоградской области

Пресс-служба Федерации футбола Волгоградской области сообщила о трагической гибели 18-летнего воспитанника ФК "Ротор" Дмитрия Дерезы. Молодой человек работал арбитром на матчах третьего дивизиона.

"Приносим всей семье глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной", — говорится в сообщении.

Как пишет V1, Дмитрий стал жертвой бытового конфликта, о котором ранее информировал региональный главк СКР. Так, по данным следователей, вечером 1 сентября на улице Качалова в Волгограде между 43-летним местным жителем и 18-летним парнем разгорелся скандал, в ходе которого мужчина ударом ножа в грудь убил оппонента. Молодой человек скончался на глазах у друзей до приезда медиков. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Отец Дмитрия рассказал, что перед гибелью сын гулял с друзьями.

"Он маме вечером позвонил, сказал, что на Красном с пацанами гуляет. Из-за чего конфликт произошёл, я не знаю. Мне сказали, что убийцу задержали... Вместе с этим, 43-летним, был ещё один молодой человек. А сам убийца на друга Димы тоже с ножом полез, но он вроде рукой закрылся. Его на скорой увезли, он живой", — рассказал Дмитрий Дереза.

В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье пьяный уголовник зарезал прохожего за замечание. Злоумышленника задержали, им оказался 32-летний уроженец Краснодарского края, который уже был судим за кражу.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Футбол
  • Происшествия
  • Криминал
  • Спорт
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров