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3 сентября, 22:45

Сгорели заживо: Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе Зимовники – Волгодонск в Ростовской области. Как сообщает "МВД медиа", на дороге столкнулись DAF и автомобиль "Рено-Логан".

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком. Видео © t.me / "Жесть Ростов"

"Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем "Рено-Логан", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем DAF, от удара автомобиль "Рено-Логан" загорелся", — сказано в сообщении.

В результате трагедии погибло четыре человека: водитель и три пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что на Урале два человека погибли, когда машина врезалась в дерево и загорелась. За рулём автомобиля была взрослая пьяная женщина, которая превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, слетела с дороги. Одной из жертв ДТП было 16 лет.

Обложка ©

t.me / "Жесть Ростов"

Оксана Попова
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