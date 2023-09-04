Сгорели заживо: Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе Зимовники – Волгодонск в Ростовской области. Как сообщает "МВД медиа", на дороге столкнулись DAF и автомобиль "Рено-Логан".

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком. Видео © t.me / "Жесть Ростов"

"Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем "Рено-Логан", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем DAF, от удара автомобиль "Рено-Логан" загорелся", — сказано в сообщении.

В результате трагедии погибло четыре человека: водитель и три пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.