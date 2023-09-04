От унитазов до розеток: Не желающая платить за аренду бизнесвумен обнесла гостиницу в ЕАО

Предпринимательница из города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) не захотела платить за арендуемую у мэрии гостиницу и вынесла из здания всё имущество — от розеток до унитазов. Детали истории узнал Amur Mash.

По данным телеграм-канала, бизнесвумен Елена в 2016 году заключила с Комитетом по управлению муниципальным имуществом договор, согласно которому она арендовала гостиницу "Берёзка" по цене 60 тысяч рублей в месяц. Дела шли в гору лишь до момента подписания нового документа, где стоимость аренды выросла до 150 тысяч рублей.

Ситуация Елену огорчила, и она наотрез отказывалась подписывать новый договор. Съезжать из здания также не собиралась и платить за аренду тоже. Тогда чиновники пошли в суд, который решил, что предпринимательница должна всё-таки передать имущество законному владельцу.