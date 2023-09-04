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4 сентября, 01:03

Грибники раскрыли секретные места Подмосковья, где собирают опята вёдрами

Грибник Кузнецов: Опята нужно собирать после дождя в экологичных местах

Конец августа и начало сентября традиционно считаются стартом сезона опят. В Московской области есть особенные места, где растёт множество этих вкусных грибов, однако не все о них знают. О том, где их найти интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал грибник Николай Кузнецов.

По его словам, искать опята можно вдоль Московской железной дороги. Нужно присматриваться к пням деревьев, вне зависимости от того, были ли они срублены или умирают по естественным причинам.

"Идти за опятами лучше всего после тёплого дождя в смешанный лес. Можно выбрать казанское направление: лес в пяти километрах от сёл Коняшино и Минино, места там богаты и на другие грибы, также можно выйти на станции Кузяево", — посоветовал Кузнецов.

Он также порекомендовал любителям грибов исследовать деревню Елино, богатую, помимо прочего, рыжиками и подберёзовиками.

Его коллега Михаил Мартынов посоветовал искать грибы возле станции Пушкино, назвав эту территорию одним из наиболее экологически чистых районов Подмосковья. Ещё он порекомендовал побывать на реках Клязьме и Вязи.

Помимо прочего, он посоветовал искать грибы рядом с селениями Нововоронино, Голыгино и Морозово. Неплохой урожай бывает и рядом с платформой 43-й км и деревней Ельдигино. Вместе с этим Мартынов предупредил, что перед тем, как идти за грибами, нужно взять с собой еду, воду, небольшой нож и компас.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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