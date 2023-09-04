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4 сентября, 02:41

Кассетные боеприпасы сочли угрозой для ВСУ из-за "тумана неизвестности"

NI: Кассетные боеприпасы несут угрозу для ВСУ из-за тумана неизвестности

Украинским военным нельзя использовать отправленные Западом кассетные боеприпасы, так как они рискуют нанести вред себе и мирному населению, не имея необходимого объёма разведданных. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Саадаин Гардези.

"Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности", — пишет Гардези, имея в виду термин, который обозначает отсутствие достоверных данных о ситуации на поле боя.

Также, по словам журналиста, боеприпасы кассетного типа не совсем надёжны, так как имеют высокий процент отказа и брака. А если учесть широту разброса, местные жители могут находиться в опасности на протяжении многих лет, подчеркнул он.

Кассетный боеприпас пробил дыру в квартире дома в Донецке

Кассетный боеприпас пробил дыру в квартире дома в Донецке

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх пообещала, что в новый пакет помощи, который Америка передаст Украине, не войдут кассетные боеприпасы.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Анатолий Симоненко
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