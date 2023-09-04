Кассетные боеприпасы сочли угрозой для ВСУ из-за "тумана неизвестности"

Украинским военным нельзя использовать отправленные Западом кассетные боеприпасы, так как они рискуют нанести вред себе и мирному населению, не имея необходимого объёма разведданных. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Саадаин Гардези.

"Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности", — пишет Гардези, имея в виду термин, который обозначает отсутствие достоверных данных о ситуации на поле боя.

Также, по словам журналиста, боеприпасы кассетного типа не совсем надёжны, так как имеют высокий процент отказа и брака. А если учесть широту разброса, местные жители могут находиться в опасности на протяжении многих лет, подчеркнул он.