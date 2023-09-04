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4 сентября, 04:09

В США предупредили об угрозе разрушительной для человечества войны

Командующий ВКС США: Космическая война может поставить человечество под угрозу

Если начнётся война в космосе, существование человечества будет поставлено под угрозу. Такой прогноз в беседе с изданием Newsweek сделал командующий Космическими силами США Ченс Солтцман.

Он пояснил, что если на земле или в воде сбивается некий объект, то он просто исчезает из зоны боевых действий. В космосе же иная ситуация: уничтоженные там спутники так и останутся на орбите на сотни лет, а их обломки будут вызывать проблемы.

"Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперёд", — считает эксперт.

Первый бой — на орбите: Почему третья мировая война может начаться в космосе

Первый бой — на орбите: Почему третья мировая война может начаться в космосе

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподносят Штатам "ценные уроки" на случай конфликта с Китаем. Эти "уроки" простираются от необходимости создать прочную систему трубопроводов до инноваций в области космических исследований.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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