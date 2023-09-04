Экс-советник Пентагона обвинил США в создании не умеющей воевать армии

Из-за популизма Вашингтона в США появилась армия, которая не способна воевать. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Штаты сами прикладывают усилия к тому, чтобы создаваемая ими армия не умела сражаться.

"Для многих американцев вступление в ряды современных вооружённых сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM [движению Black Lives Matter], трансгендерному лобби и профсоюзу учителей", — пояснил Макгрегор.

Он также заявил о необходимости посмотреть в лицо фактам и обратить внимание, что подобное положение дел в рядах ВС США нужно изменить.