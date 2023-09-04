Экс-советник Пентагона обвинил США в создании не умеющей воевать армии
Макгрегор: В США из-за популизма появилась армия, которая не умеет воевать
Из-за популизма Вашингтона в США появилась армия, которая не способна воевать. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Штаты сами прикладывают усилия к тому, чтобы создаваемая ими армия не умела сражаться.
"Для многих американцев вступление в ряды современных вооружённых сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM [движению Black Lives Matter], трансгендерному лобби и профсоюзу учителей", — пояснил Макгрегор.
Он также заявил о необходимости посмотреть в лицо фактам и обратить внимание, что подобное положение дел в рядах ВС США нужно изменить.
Вдобавок американских солдат порой подводит и оснащение. Например, недавно был обнаружен дефект в противошумных вкладышах для военнослужащих армии США, который обойдётся американской компании 3M в 5,5 миллиарда долларов. Как оказалось, использование бракованных ушных вкладышей обернулось для многих солдат ухудшением слуха, что уже породило более 300 тысяч исков.
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