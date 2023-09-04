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4 сентября, 03:46

Самолёты ЧФ уничтожили в Чёрном море четыре катера с десантом ВСУ

МО РФ: Самолеты ЧФ уничтожили в Чёрном море четыре катера с десантом ВСУ

В акватории Чёрного моря самолётами Черноморского флота уничтожены четыре катера американского производства с украинским десантом, которые шли по направлению к Крыму. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья",сказано в сообщении.

Российский самолёт уничтожил четыре катера с украинским десантом в Чёрном море

Российский самолёт уничтожил четыре катера с украинским десантом в Чёрном море

Ещё одна попытка террористической атаки Киева была пресечена российскими военными сегодня ночью. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области в 01:00.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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