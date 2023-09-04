Самолёты ЧФ уничтожили в Чёрном море четыре катера с десантом ВСУ
МО РФ: Самолеты ЧФ уничтожили в Чёрном море четыре катера с десантом ВСУ
В акватории Чёрного моря самолётами Черноморского флота уничтожены четыре катера американского производства с украинским десантом, которые шли по направлению к Крыму. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", — сказано в сообщении.
Ещё одна попытка террористической атаки Киева была пресечена российскими военными сегодня ночью. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты над территорией Крымского полуострова и Курской области в 01:00.
VK / Минобороны РФ