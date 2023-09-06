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День рыжих, День борьбы с прокрастинацией, Евтихий Тихий: Праздники и приметы 6 сентября

Сегодня, 6 сентября 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, чья задача — защищать сограждан от экстремизма. Ещё этот день посвящён людям с очень яркой внешностью, а также тем, кто умеет находить и раскрывать таланты.

5 сентября, 21:01
<p>6 августа отмечается День рыжих. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/relaxed-smiling-girl-playing-with-her-fluffy-cat-indoor-shot-of-amazing-lady-holding-pet_12608638.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">free-photo</a></p>

6 августа отмечается День рыжих. Фото © Freepik / free-photo

День рыжих

Сегодня в России и других странах отмечают яркий праздник — День рыжих. Вернее, один из них. Вот что о нём известно:

  • Праздник международный, неофициальный.
  • Отмечается каждый год 6 сентября, дата не меняется.
  • Посвящён всем рыжим людям планеты.

Откуда взялся этот праздник, уже не узнать. На самом деле рыжих людей за их яркую внешность любят так сильно, что отдельных дней в году у них несколько. Помимо сегодняшнего есть также Всемирный день рыжих, выпадающий на 26 мая, Международный день рыжих, отмечаемый 8 сентября, Национальный день рыжих в США, который приходится на 5 ноября. И это далеко не полный список.

Истории о возникновении этих праздников тоже рассказывают разные, но вряд ли кто-то скажет, что посвятить сразу три праздника таким красивым людям — плохая идея. Рыжий цвет волос (конечно, если это натуральный цвет) передаётся по наследству. Вместе с ними идут в комплекте бледная кожа и веснушки. Особенно много рыжих живёт в Шотландии, Ирландии, а в России — в Удмуртии.

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Несколько фактов о рыжих:

  • в их волосах много красного пигмента феомеланина и относительно немного тёмного пигмента эумеланина;
  • для рождения рыжего ребёнка "рыжие гены" должны быть у обоих родителей;
  • у рыжих кожа светлая, поэтому они особо чувствительны к ультрафиолету, отсюда риск обгореть на солнце;
  • рыжие могут дольше не седеть.

День подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября — День подразделений по противодействию экстремизму. Фото © ТАСС / Александр Река

6 сентября — День подразделений по противодействию экстремизму. Фото © ТАСС / Александр Река

Сегодня, 6 сентября, в России отмечается также профессиональный праздник — День образования подразделений по противодействию экстремизму в системе МВД. Рассказываем о нём:

  • Это российский профессиональный неофициальный праздник.
  • Отмечается ежегодно 6 сентября, дата не меняется.
  • Приурочен к дате создания Управления МВД РФ по противодействию экстремизму.
  • Празднование проходит в профессиональном кругу.

Основы противодействия экстремизму и терроризму. Видео © YouTube / Городской методический центр

Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России было создано по Указу президента РФ от 6 сентября 2008 года. Сначала оно называлось Службой по противодействию экстремизму. Нынешнее название получило в 2011 году согласно указу министра внутренних дел от 4 марта 2011 года. Это подразделение ещё неофициально называют центром "Э", оно стало преемником антитеррористического подразделения МВД России — центра "Т".

Вот какие задачи ГУПЭ указаны на сайте МВД: организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по борьбе с экстремизмом; противодействие экстремистской деятельности и терроризму; организация взаимодействия МВД с другими органами власти по этой теме; оказание помощи территориальным органам МВД в борьбе с экстремизмом. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают как сотрудники, так и ветераны центра "Э". Его работа очень важна для безопасности народа и государства.

День борьбы с прокрастинацией

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Фото © Freepik / free-photo

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Фото © Freepik / free-photo

На 6 сентября выпадает праздник, актуальный для многих жителей России или любой другой страны, — День борьбы с прокрастинацией. Известно о нём немного:

  • Это международный неофициальный праздник.
  • Распространился по миру из США.
  • Отмечается ежегодно 6 сентября, дата не меняется.
  • День придуман для призыва к прокрастинаторам прекратить всё откладывать.

Слово "прокрастинация" родилось путём сложения двух элементов — pro ("для, ради") и crastinum ("завтрашний"). Оно обозначает склонность человека к постоянному откладыванию дел, даже очень важных и срочных, нередко приводящему к серьёзным проблемам и психологическому напряжению.

Прокрастинация сродни лени, но не сводится к ней одной. Человек, осознавая необходимость каких-то действий (дома, на работе, в личной жизни), всё время их откладывает, отвлекаясь на бытовые мелочи или развлечения. Это в той или иной мере свойственно для каждого, но у некоторых приобретает поистине пугающие масштабы, отправляя жизнь под откос. Например, такой человек откладывает всё важное на потом, а когда оказывается, что все сроки уже прошли, может отказаться от запланированного, довольствуясь имеющимся. Следствием могут быть стресс, чувство вины, депрессия. Они, в свою очередь, становятся причиной новой прокрастинации, запуская процесс вновь.

Психотерапевт раскрыл шесть приёмов, которые уложат прокрастинацию на лопатки

Психотерапевт раскрыл шесть приёмов, которые уложат прокрастинацию на лопатки

Советы психологов по борьбе с прокрастинацией:

  • Начните с малого.
  • Установите конкретные цели.
  • Создайте план действий.
  • Избегайте отвлекающих факторов.
  • Не бойтесь просить помощи.

Даже выполнение этих простых советов может помочь в борьбе с откладыванием жизни на потом. Но нужно помнить, что эта борьба — процесс, который может занять время. Быстрого результата ждать не стоит.

Глобальный день поиска талантов

6 сентября отмечается Глобальный день поиска талантов. Фото © Кирилл Зыков

6 сентября отмечается Глобальный день поиска талантов. Фото © Кирилл Зыков

Ещё 6 сентября мы в России можем отметить такой позитивный праздник, как Глобальный день поиска талантов. Предлагаем узнать несколько фактов о нём:

  • Это американский неофициальный праздник.
  • Отмечается ежегодно в первую среду сентября.
  • В 2023 году выпадает на 6 сентября.
  • Был придуман рекрутерской компанией в 2018 году.
  • Посвящён тем, кто ищет и находит таланты в разных сферах.

Может показаться, что Глобальный день поиска талантов появился в рамках одного из телешоу, которые выводят в свет одарённых музыкантов, танцоров, певцов. Однако это совсем не так: появился этот праздник в бизнес-среде. Одна из американских компаний, оказывающих услуги по подбору персонала, решила таким образом отдать должное рекрутерам. Этим модным словом сейчас называют специалистов, которые ищут подходящих сотрудников для той или иной сферы.

В этом празднике заключена ещё одна идея. Она состоит в том, что талант есть у любого человека и нужен кто-то, кто сможет разглядеть эту индивидуальность и помочь ей проявиться. Как правило, для этого нужны определённые условия, поэтому крупные компании в наше время стараются способствовать росту сотрудников, предлагая им различные курсы, семинары, мастер-классы. Любой из нас может посещать их и сам, чтобы найти и раскрыть свой талант.

Приметы 6 сентября

Евтихий Тихий

6 сентября Русская православная церковь чтит память священномученика Евтихия. Он жил в I – начале II века, был учеником святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. С последним Евтихий проповедовал в разных странах. Согласно преданию, ему пришлось испытать много мучений: его томили голодом, наносили увечья железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однако каждый раз ему удавалось выжить. В итоге Евтихий погиб на родине от меча и был за свой подвиг веры признан священномучеником.

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

В народе этот день называли Евтихий Тихий, поскольку считалось, что в этот день обычно стоит безветренная погода. С ветром были связаны некоторые поверья. Так, идти против ветра на Евтихия считалось плохим знаком, сулящим беды. В этот праздник было принято собираться большой компанией на посиделки. Хозяйки занимались рукоделием, делились рассказами с подругами. Вести себя, как следует из названия праздника, следовало тихо, чтобы не накликать несчастье. Было принято на Евтихия Тихого надевать льняную одежду. Считалось, что она в этот день может защитить от сглаза и всяческих бед.

Погодные приметы 6 сентября

  • Дождь с утра к сухой осени.
  • Чёрные тучи к похолоданию.
  • Синицы раскричались к сильному ветру.
  • На дубе много желудей осталось зима будет суровой и снежной.

Именинники 6 сентября

6 сентября именины у актёра Петра Фёдорова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

6 сентября именины у актёра Петра Фёдорова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 6 сентября, именины у обладателей следующих имён:

  • Арсений
  • Георгий
  • Пётр.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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