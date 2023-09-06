День рыжих, День борьбы с прокрастинацией, Евтихий Тихий: Праздники и приметы 6 сентября Сегодня, 6 сентября 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, чья задача — защищать сограждан от экстремизма. Ещё этот день посвящён людям с очень яркой внешностью, а также тем, кто умеет находить и раскрывать таланты. 5 сентября, 21:01 6 августа отмечается День рыжих. Фото © Freepik / free-photo

День рыжих

Сегодня в России и других странах отмечают яркий праздник — День рыжих. Вернее, один из них. Вот что о нём известно: Праздник международный, неофициальный.

Отмечается каждый год 6 сентября, дата не меняется.

Посвящён всем рыжим людям планеты.

Откуда взялся этот праздник, уже не узнать. На самом деле рыжих людей за их яркую внешность любят так сильно, что отдельных дней в году у них несколько. Помимо сегодняшнего есть также Всемирный день рыжих, выпадающий на 26 мая, Международный день рыжих, отмечаемый 8 сентября, Национальный день рыжих в США, который приходится на 5 ноября. И это далеко не полный список.

Истории о возникновении этих праздников тоже рассказывают разные, но вряд ли кто-то скажет, что посвятить сразу три праздника таким красивым людям — плохая идея. Рыжий цвет волос (конечно, если это натуральный цвет) передаётся по наследству. Вместе с ними идут в комплекте бледная кожа и веснушки. Особенно много рыжих живёт в Шотландии, Ирландии, а в России — в Удмуртии.

Несколько фактов о рыжих: в их волосах много красного пигмента — феомеланина и относительно немного тёмного пигмента — эумеланина;

для рождения рыжего ребёнка "рыжие гены" должны быть у обоих родителей;

у рыжих кожа светлая, поэтому они особо чувствительны к ультрафиолету, отсюда риск обгореть на солнце;

рыжие могут дольше не седеть.

День подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября — День подразделений по противодействию экстремизму. Фото © ТАСС / Александр Река

Сегодня, 6 сентября, в России отмечается также профессиональный праздник — День образования подразделений по противодействию экстремизму в системе МВД. Рассказываем о нём: Это российский профессиональный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 6 сентября, дата не меняется.

Приурочен к дате создания Управления МВД РФ по противодействию экстремизму.

Празднование проходит в профессиональном кругу.

Основы противодействия экстремизму и терроризму. Видео © YouTube / Городской методический центр

Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России было создано по Указу президента РФ от 6 сентября 2008 года. Сначала оно называлось Службой по противодействию экстремизму. Нынешнее название получило в 2011 году согласно указу министра внутренних дел от 4 марта 2011 года. Это подразделение ещё неофициально называют центром "Э", оно стало преемником антитеррористического подразделения МВД России — центра "Т".

Вот какие задачи ГУПЭ указаны на сайте МВД: организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по борьбе с экстремизмом; противодействие экстремистской деятельности и терроризму; организация взаимодействия МВД с другими органами власти по этой теме; оказание помощи территориальным органам МВД в борьбе с экстремизмом. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают как сотрудники, так и ветераны центра "Э". Его работа очень важна для безопасности народа и государства.

День борьбы с прокрастинацией

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Фото © Freepik / free-photo

На 6 сентября выпадает праздник, актуальный для многих жителей России или любой другой страны, — День борьбы с прокрастинацией. Известно о нём немного: Это международный неофициальный праздник.

Распространился по миру из США.

Отмечается ежегодно 6 сентября, дата не меняется.

День придуман для призыва к прокрастинаторам прекратить всё откладывать.

Слово "прокрастинация" родилось путём сложения двух элементов — pro ("для, ради") и crastinum ("завтрашний"). Оно обозначает склонность человека к постоянному откладыванию дел, даже очень важных и срочных, нередко приводящему к серьёзным проблемам и психологическому напряжению.

Прокрастинация сродни лени, но не сводится к ней одной. Человек, осознавая необходимость каких-то действий (дома, на работе, в личной жизни), всё время их откладывает, отвлекаясь на бытовые мелочи или развлечения. Это в той или иной мере свойственно для каждого, но у некоторых приобретает поистине пугающие масштабы, отправляя жизнь под откос. Например, такой человек откладывает всё важное на потом, а когда оказывается, что все сроки уже прошли, может отказаться от запланированного, довольствуясь имеющимся. Следствием могут быть стресс, чувство вины, депрессия. Они, в свою очередь, становятся причиной новой прокрастинации, запуская процесс вновь.

Советы психологов по борьбе с прокрастинацией: Начните с малого.

Установите конкретные цели.

Создайте план действий.

Избегайте отвлекающих факторов.

Не бойтесь просить помощи.

Даже выполнение этих простых советов может помочь в борьбе с откладыванием жизни на потом. Но нужно помнить, что эта борьба — процесс, который может занять время. Быстрого результата ждать не стоит.

Глобальный день поиска талантов

6 сентября отмечается Глобальный день поиска талантов. Фото © Кирилл Зыков

Ещё 6 сентября мы в России можем отметить такой позитивный праздник, как Глобальный день поиска талантов. Предлагаем узнать несколько фактов о нём: Это американский неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно в первую среду сентября.

В 2023 году выпадает на 6 сентября.

Был придуман рекрутерской компанией в 2018 году.

Посвящён тем, кто ищет и находит таланты в разных сферах.

Может показаться, что Глобальный день поиска талантов появился в рамках одного из телешоу, которые выводят в свет одарённых музыкантов, танцоров, певцов. Однако это совсем не так: появился этот праздник в бизнес-среде. Одна из американских компаний, оказывающих услуги по подбору персонала, решила таким образом отдать должное рекрутерам. Этим модным словом сейчас называют специалистов, которые ищут подходящих сотрудников для той или иной сферы.

В этом празднике заключена ещё одна идея. Она состоит в том, что талант есть у любого человека и нужен кто-то, кто сможет разглядеть эту индивидуальность и помочь ей проявиться. Как правило, для этого нужны определённые условия, поэтому крупные компании в наше время стараются способствовать росту сотрудников, предлагая им различные курсы, семинары, мастер-классы. Любой из нас может посещать их и сам, чтобы найти и раскрыть свой талант.

Приметы 6 сентября

Евтихий Тихий

6 сентября Русская православная церковь чтит память священномученика Евтихия. Он жил в I – начале II века, был учеником святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. С последним Евтихий проповедовал в разных странах. Согласно преданию, ему пришлось испытать много мучений: его томили голодом, наносили увечья железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однако каждый раз ему удавалось выжить. В итоге Евтихий погиб на родине от меча и был за свой подвиг веры признан священномучеником.

В народе этот день называли Евтихий Тихий, поскольку считалось, что в этот день обычно стоит безветренная погода. С ветром были связаны некоторые поверья. Так, идти против ветра на Евтихия считалось плохим знаком, сулящим беды. В этот праздник было принято собираться большой компанией на посиделки. Хозяйки занимались рукоделием, делились рассказами с подругами. Вести себя, как следует из названия праздника, следовало тихо, чтобы не накликать несчастье. Было принято на Евтихия Тихого надевать льняную одежду. Считалось, что она в этот день может защитить от сглаза и всяческих бед.

Погодные приметы 6 сентября

Дождь с утра — к сухой осени.

Чёрные тучи — к похолоданию.

Синицы раскричались — к сильному ветру.

На дубе много желудей осталось — зима будет суровой и снежной.

Именинники 6 сентября

6 сентября именины у актёра Петра Фёдорова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 6 сентября, именины у обладателей следующих имён: Арсений

Георгий

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев