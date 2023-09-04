Самолёт из Владивостока экстренно приземлился в Красноярске

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, экстренно посадили в Красноярске, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

По данным канала, в пути одному из пассажиров стало плохо, в результате чего было принято решение сажать воздушное судно. В аэропорту самолёт уже встречали врачи.

Согласно представленной информации, пассажир, которому стало плохо, остался в Красноярске. Его состояние и причина недомогания не уточняются. Остальные долетели до места назначения.