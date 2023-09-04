Самолёт из Владивостока экстренно приземлился в Красноярске
Mash: Самолёт Владивосток – Москва экстренно сел в Красноярске из-за пассажира
Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, экстренно посадили в Красноярске, сообщает телеграм-канал Kras Mash.
По данным канала, в пути одному из пассажиров стало плохо, в результате чего было принято решение сажать воздушное судно. В аэропорту самолёт уже встречали врачи.
Согласно представленной информации, пассажир, которому стало плохо, остался в Красноярске. Его состояние и причина недомогания не уточняются. Остальные долетели до места назначения.
Ранее Лайф писал, что неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку пассажирского самолёта в аэропорту Пулково. Инцидент произошёл 31 августа.
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