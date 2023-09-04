Токаев освободил от должности главу Нацбанка Казахстана Пирматова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности главу Национального банка страны Галымжана Пирматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобождён от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", — сказано в сообщении.

Пирматов занял этот пост в феврале 2022 года. До этого он был председателем правления национальной атомной компании "Казатомпром". Причины кадровых перестановок не уточняются.

Кандидатура нового главы финансового регулятора была согласована на заседании сената парламента Казахстана. Им стал Тимур Сулейманов, до этого занимавший пост заместителя руководителя казахстанского лидера.