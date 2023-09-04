Токаев освободил от должности главу Нацбанка Казахстана Пирматова
Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов освобождён от должности. Обложка © Официальный сайт Национального Банка Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности главу Национального банка страны Галымжана Пирматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобождён от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", — сказано в сообщении.
Пирматов занял этот пост в феврале 2022 года. До этого он был председателем правления национальной атомной компании "Казатомпром". Причины кадровых перестановок не уточняются.
Кандидатура нового главы финансового регулятора была согласована на заседании сената парламента Казахстана. Им стал Тимур Сулейманов, до этого занимавший пост заместителя руководителя казахстанского лидера.
Ранее Лайф писал, что Токаев назначил некоторых министров на новые должности в кабмине республики. Масштабная кадровая перестановка прошла 2 сентября, сказано на официальном сайте президента.