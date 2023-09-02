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2 сентября, 20:29

Президент Казахстана Токаев провёл большую перестановку в кабмине республики

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назначил некоторых министров на новые должности в кабмине республики. Масштабная кадровая перестановка прошла 2 сентября, сказано на официальном сайте президента.

В опубликованных на портале документах указано, что поста лишился глава МВД Марат Ахметжанов. Его преемником назначен Ержан Саденов. Министром транспорта стал Марат Карабаев, а руководителем Минтуризма — Ермек Маржикпаев. Арману Шаккалиеву досталась должность министра торговли и интеграции.

За день до перечисленных кадровых перестановок Токаев также подписал указ о реорганизации структуры администрации президента. В документе говорится, что отныне должности заместителей главы госоргана перестают существовать.

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Волна увольнений прошлась недавно и по Украине. Так, президент страны Владимир Зеленский отстранил всех областных военкомов, глав четырёх районов Киева и даже посла в Великобритании.

Обложка ©

t.me / Пресс-служба президента Республики Казахстан

Илья Пушкарев
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