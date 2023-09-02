Президент Казахстана Токаев провёл большую перестановку в кабмине республики

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назначил некоторых министров на новые должности в кабмине республики. Масштабная кадровая перестановка прошла 2 сентября, сказано на официальном сайте президента.

В опубликованных на портале документах указано, что поста лишился глава МВД Марат Ахметжанов. Его преемником назначен Ержан Саденов. Министром транспорта стал Марат Карабаев, а руководителем Минтуризма — Ермек Маржикпаев. Арману Шаккалиеву досталась должность министра торговли и интеграции.