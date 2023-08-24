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24 августа, 11:34

Казахстан заявил о желании вступить в БРИКС

Токаев: Казахстан хочет внести вклад в развитие БРИКС в качестве участника

Казахстан хочет вступить в БРИКС и внести свой вклад в развитие потенциала этого объединения. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС плюс".

"Под лозунгом председательства ЮАР "БРИКС и Африка" Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника", — сказал он.

Токаев также подчеркнул, что нужно наращивать коллективные усилия для обеспечения глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности.

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Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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Светлана Оперук
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