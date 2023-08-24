Казахстан заявил о желании вступить в БРИКС

Казахстан хочет вступить в БРИКС и внести свой вклад в развитие потенциала этого объединения. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС плюс".

"Под лозунгом председательства ЮАР "БРИКС и Африка" Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника", — сказал он.

Токаев также подчеркнул, что нужно наращивать коллективные усилия для обеспечения глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности.