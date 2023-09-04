Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ деревни в Запорожской области

Деревня Конские Раздоры Запорожской области попала под обстрел украинских войск. Атака была совершена, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара погибли три человека. Об этом сообщил на месте обстрела представитель СК России.

Обстрел произошёл 2 сентября. Найденные на месте осколки планируется отправить на судебную экспертизу. Удары наносились по территории коммерческого предприятия, где находились офис, магазин запчастей, сельскохозяйственной техники, продуктов. Там же были стоянка и ангар. Значительное количество зерна, которое там хранилось, сожжено, а указанные выше объекты разрушены. В частных постройках, расположенных поблизости, выбиты стёкла. Кроме того, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере четыре человека.