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4 сентября, 06:52

Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ деревни в Запорожской области

СКР: Три человека погибли в результате обстрела Запорожской области из HIMARS

Деревня Конские Раздоры Запорожской области попала под обстрел украинских войск. Атака была совершена, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара погибли три человека. Об этом сообщил на месте обстрела представитель СК России.

Обстрел произошёл 2 сентября. Найденные на месте осколки планируется отправить на судебную экспертизу. Удары наносились по территории коммерческого предприятия, где находились офис, магазин запчастей, сельскохозяйственной техники, продуктов. Там же были стоянка и ангар. Значительное количество зерна, которое там хранилось, сожжено, а указанные выше объекты разрушены. В частных постройках, расположенных поблизости, выбиты стёкла. Кроме того, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Посёлок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ второй день подряд

Ранее двое пожилых мужчин получили ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ 3 сентября. Противник в тот день нанёс пять артиллерийских ударов, используя снаряды калибра 155 мм.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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