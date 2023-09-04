Российские таможенники нашли партию кокаина стоимостью 100 млн рублей
В порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 8 кг кокаина на судне из Латвии
Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Обложка © ФТС России
Восемь килограммов кокаина на судне из Латвии нашли сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможни во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Видео © ФТС России
Таможенники нашли восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом, проводя оперативно-разыскные мероприятия в конструктивной полости морского судна в порту Санкт-Петербурга. На чёрном рынке такая партия может стоить порядка 100 миллионов рублей. Балтийская таможня завела уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Теперь проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются виновные.
Ранее россиянина задержали за попытку провезти кокаин из Эстонии в Ленобласть. В рюкзаке 25-летнего парня нашли два чёрных свёртка с порошком общим весом чуть более двух килограммов. Против него возбуждено уголовное дело.