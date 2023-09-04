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4 сентября, 08:30

Российские таможенники нашли партию кокаина стоимостью 100 млн рублей

В порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 8 кг кокаина на судне из Латвии

<p>Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Обложка © ФТС России</p>

Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Обложка © ФТС России

Восемь килограммов кокаина на судне из Латвии нашли сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможни во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Видео © ФТС России

Таможенники нашли восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом, проводя оперативно-разыскные мероприятия в конструктивной полости морского судна в порту Санкт-Петербурга. На чёрном рынке такая партия может стоить порядка 100 миллионов рублей. Балтийская таможня завела уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Теперь проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются виновные.

В Ленобласти таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на 2 млрд рублей

В Ленобласти таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на 2 млрд рублей

Ранее россиянина задержали за попытку провезти кокаин из Эстонии в Ленобласть. В рюкзаке 25-летнего парня нашли два чёрных свёртка с порошком общим весом чуть более двух килограммов. Против него возбуждено уголовное дело.

Светлана Оперук
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