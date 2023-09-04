Российские таможенники нашли партию кокаина стоимостью 100 млн рублей

Восемь килограммов кокаина на судне из Латвии нашли сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможни во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Кокаин, который таможенники нашли на судне из Латвии. Видео © ФТС России

Таможенники нашли восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом, проводя оперативно-разыскные мероприятия в конструктивной полости морского судна в порту Санкт-Петербурга. На чёрном рынке такая партия может стоить порядка 100 миллионов рублей. Балтийская таможня завела уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Теперь проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются виновные.