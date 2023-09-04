Хроническая усталость оказалась вирусом

Учёные из Корнеллского университета установили, что синдром хронической усталости может иметь вирусную природу. Результаты исследования они опубликовали в журнале PLOS Pathogens.

Синдром хронической усталости, известный также как миалгический энцефаломиелит, характеризуется различными проявлениями. Например, человек не может выполнять обычные действия. Такое состояние сохраняется на месяцы и даже годы.

По мнению учёных, причиной длительной усталости могут быть энтеровирусы, принадлежащие к группе РНК-содержащих вирусов. Часто выделяют вирус Эпштейна – Барра и другие вирусы герпеса. При этом способствовать появлению заболевания могут и другие механизмы, например митохондрии, низкий уровень гормонов щитовидки или генетические изменения. Исследователи намерены продолжить изучать природу синдрома хронической усталости.