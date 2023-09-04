Хроническая усталость оказалась вирусом
PLOS: Синдром хронической усталости может иметь вирусную природу
Учёные из Корнеллского университета установили, что синдром хронической усталости может иметь вирусную природу. Результаты исследования они опубликовали в журнале PLOS Pathogens.
Синдром хронической усталости, известный также как миалгический энцефаломиелит, характеризуется различными проявлениями. Например, человек не может выполнять обычные действия. Такое состояние сохраняется на месяцы и даже годы.
По мнению учёных, причиной длительной усталости могут быть энтеровирусы, принадлежащие к группе РНК-содержащих вирусов. Часто выделяют вирус Эпштейна – Барра и другие вирусы герпеса. При этом способствовать появлению заболевания могут и другие механизмы, например митохондрии, низкий уровень гормонов щитовидки или генетические изменения. Исследователи намерены продолжить изучать природу синдрома хронической усталости.
Ранее учёные из США нашли способ дожить до 90 лет благодаря здоровому весу, когда человек сам контролирует массу тела. По мнению исследователей, похудеть можно в любом возрасте и это обязательно принесёт колоссальную пользу организму.
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