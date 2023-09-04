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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 10:31
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ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Минобороны: Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сообщили в ведомстве журналистам.

Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

А ранее сообщалось, что российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.

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Иван Косицын
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