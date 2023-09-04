Почти три сотни военных потеряли ВСУ, попытавшись атаковать близ Артёмовска

Вооружённые силы России отразили три атаки ВСУ у Артёмовска и Северного. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённых пунктов Артёмовск и Северное Донецкой Народной Республики", — сообщили журналистам в ведомстве.

Противник потерял до 285 военных убитыми и ранеными, добавили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и две гаубицы M105 американского производства, САУ "Гвоздика" и семь автомобилей.