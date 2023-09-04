Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 10:36

Почти три сотни военных потеряли ВСУ, попытавшись атаковать близ Артёмовска

МО: ВС РФ отразили 3 атаки у Артёмовска и Северного, ВСУ потеряли до 285 военных

Вооружённые силы России отразили три атаки ВСУ у Артёмовска и Северного. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённых пунктов Артёмовск и Северное Донецкой Народной Республики", — сообщили журналистам в ведомстве.

Противник потерял до 285 военных убитыми и ранеными, добавили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и две гаубицы M105 американского производства, САУ "Гвоздика" и семь автомобилей.

ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Также российские войска ударили по судостроительному предприятию, где Киев собирал морские дроны. Атака производилась беспилотниками.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров