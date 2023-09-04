Лукашенко пригрозил, что белорусы могут остаться без "шашлычка под коньячок"
Лукашенко: Дефицит свинины может лишить белорусов "шашлычка под коньячок"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с чиновниками предупредил о дефиците свинины в стране. Он отметил, что в течение последних двух лет в данной отрасли отмечается отрицательная динамика, что не может не вызывать беспокойство.
Лукашенко пригрозил, что белорусы могут остаться без "шашлычка под коньячок". Видео © Telegram / Пул первого
Как сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого", для решения проблемы Лукашенко, в частности, распорядился сформировать конкретную программу модернизации свиноводческих комплексов по всей республике, почти 70% из которых построены свыше 20 лет назад.
"В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма своей свинины в стране. Для того чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок", — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к чиновникам.
А ранее Лукашенко признался, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако". Белорусский лидер отметил, что предпочитает поездку в горы зимой — в Сочи. Бывая там, он иногда просит президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.
Сайт президента Белоруссии