Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с чиновниками предупредил о дефиците свинины в стране. Он отметил, что в течение последних двух лет в данной отрасли отмечается отрицательная динамика, что не может не вызывать беспокойство.

Лукашенко пригрозил, что белорусы могут остаться без "шашлычка под коньячок". Видео © Telegram / Пул первого

Как сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого", для решения проблемы Лукашенко, в частности, распорядился сформировать конкретную программу модернизации свиноводческих комплексов по всей республике, почти 70% из которых построены свыше 20 лет назад.

"В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма своей свинины в стране. Для того чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок", — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к чиновникам.