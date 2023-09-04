Не захотевший остановиться водитель фургона чуть не раздавил полицейского под Владимиром
Под Владимиром водитель протаранил полицейского, так как не хотел останавливаться
Во Владимирской области водитель фургона протаранил полицейского на дороге, так как не хотел останавливаться по требованию. Сотрудники патрульно-постовой службы сначала пытались остановить машину, потом преследовали её и в итоге перекрыли дорогу. На записи, которую опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что полицейский бросается на капот фургона, чтобы остановить нарушителя, но тот продолжает мчаться и в результате отбрасывает правоохранителя в сторону.
Под Владимиром мужчина протаранил полицейского, так как не хотел останавливаться по требованию. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, за рулём ГАЗ-2705 находился 39-летний Сергей С. из Коврова. Мужчина бросил фургон в лесу возле деревни Бабёнки и пустился в бега, сейчас его ищут. Пострадал младший лейтенант, в больнице ему диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс, сотрудник ППС восстанавливается дома. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Серпухове безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить. Сержант выбил нож из руки. Прибывшие на место правоохранители задержали неадеквата.
Telegram / SHOT