Не захотевший остановиться водитель фургона чуть не раздавил полицейского под Владимиром

Во Владимирской области водитель фургона протаранил полицейского на дороге, так как не хотел останавливаться по требованию. Сотрудники патрульно-постовой службы сначала пытались остановить машину, потом преследовали её и в итоге перекрыли дорогу. На записи, которую опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что полицейский бросается на капот фургона, чтобы остановить нарушителя, но тот продолжает мчаться и в результате отбрасывает правоохранителя в сторону.

Под Владимиром мужчина протаранил полицейского, так как не хотел останавливаться по требованию. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, за рулём ГАЗ-2705 находился 39-летний Сергей С. из Коврова. Мужчина бросил фургон в лесу возле деревни Бабёнки и пустился в бега, сейчас его ищут. Пострадал младший лейтенант, в больнице ему диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс, сотрудник ППС восстанавливается дома. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.