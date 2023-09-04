"Минкульт, ты не прав": В Сибири модель устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби"
Модель из Красноярска устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби"
Галина устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби". Обложка © VK / Галина Магергут
В Красноярске модель Галина Магергут устроила одиночный пикет против решения не выдавать прокатное удостоверение нашумевшему фильму "Барби" в России. Нарядившись в розовую одежду, сибирячка вышла к кинотеатру с плакатом "Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав", но долго митинговать у девушки не получилось, так как её прогнали.
"Я провела одиночный пикет в поддержку выхода фильма "Барби" на экранах России, считаю, несправедливо, что весёлый фильм про девочек пытаются запретить", — написала Галина на странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее стало известно, что Минкульт РФ выступил против пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера" из-за несоответствия фильмов традиционным ценностям. В качестве альтернативы в ведомстве предложили россиянам смотреть "Чебурашку", "Вызов" и "Свидетель".