"Минкульт, ты не прав": В Сибири модель устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби"

В Красноярске модель Галина Магергут устроила одиночный пикет против решения не выдавать прокатное удостоверение нашумевшему фильму "Барби" в России. Нарядившись в розовую одежду, сибирячка вышла к кинотеатру с плакатом "Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав", но долго митинговать у девушки не получилось, так как её прогнали.