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4 сентября, 12:04

"Минкульт, ты не прав": В Сибири модель устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби"

Модель из Красноярска устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби"

<p>Галина устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/magergut1?w=wall23390282_10267" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Галина Магергут</a></p>

Галина устроила одиночный пикет в поддержку фильма "Барби". Обложка © VK / Галина Магергут

В Красноярске модель Галина Магергут устроила одиночный пикет против решения не выдавать прокатное удостоверение нашумевшему фильму "Барби" в России. Нарядившись в розовую одежду, сибирячка вышла к кинотеатру с плакатом "Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав", но долго митинговать у девушки не получилось, так как её прогнали.

"Я провела одиночный пикет в поддержку выхода фильма "Барби" на экранах России, считаю, несправедливо, что весёлый фильм про девочек пытаются запретить", — написала Галина на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Барби" обошла "Гарри Поттера" в списке самых кассовых фильмов Warner Bros

"Барби" обошла "Гарри Поттера" в списке самых кассовых фильмов Warner Bros

Ранее стало известно, что Минкульт РФ выступил против пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера" из-за несоответствия фильмов традиционным ценностям. В качестве альтернативы в ведомстве предложили россиянам смотреть "Чебурашку", "Вызов" и "Свидетель".

Наталья Исакова
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