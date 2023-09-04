"Пиндосы не справляются": Россиянин показал видео с фестиваля Burning Man, где застряло 70 тыс. человек

Среди участников фестиваля Burning Man, которые из-за сильных дождей застряли в пустыне в американском штате Невада, оказался россиянин Александр. В беседе с Лайфом он рассказал, что организаторы мероприятия, как и местные власти, по-прежнему продолжают бездействовать, а сама обстановка с каждой минутой рискует стать более трагичной.

Россиянин показал обстановку на фестивале Burning Man, где застряли десятки тысяч людей. Видео © LIFE

"Три дня уже никого не впускают и не выпускают, говно из туалетов не откачивают, у многих закончилась вода и еда — пиндосы не справляются, требуется вмешательство МЧС России", — отметил Александр.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как участники фестиваля с трудом передвигаются по грязи пешком или в мусорных мешках, натянутых на ноги. Велосипеды застревают в лужах, при этом одна из парочек даже умудрилась сыграть свадьбу в таких условиях.