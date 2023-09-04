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4 сентября, 11:53

Массовое ДТП произошло на трассе "Россия" в Подмосковье

ГУ МВД: В Химках на трассе М10 столкнулись 12 автомобилей

Массовое ДТП произошло на автодороге М10 "Россия" в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в 10:30 на 31-м километре трассы по направлению движения в сторону Подмосковья. На автодороге столкнулись сразу 12 машин, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте, движение частично ограничено.

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Ранее в Екатеринбурге 17-летняя девушка без прав на большой скорости въехала в столб. Сейчас она находится в коме. Также пострадали ещё два человека, их госпитализировали с различными травмами.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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