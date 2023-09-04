Массовое ДТП произошло на трассе "Россия" в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на автодороге М10 "Россия" в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в 10:30 на 31-м километре трассы по направлению движения в сторону Подмосковья. На автодороге столкнулись сразу 12 машин, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте, движение частично ограничено.