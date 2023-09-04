Массовое ДТП произошло на трассе "Россия" в Подмосковье
ГУ МВД: В Химках на трассе М10 столкнулись 12 автомобилей
Массовое ДТП произошло на автодороге М10 "Россия" в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась в 10:30 на 31-м километре трассы по направлению движения в сторону Подмосковья. На автодороге столкнулись сразу 12 машин, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте, движение частично ограничено.
Ранее в Екатеринбурге 17-летняя девушка без прав на большой скорости въехала в столб. Сейчас она находится в коме. Также пострадали ещё два человека, их госпитализировали с различными травмами.
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