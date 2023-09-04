Кириенко: Более 180 стран подали заявки на участие в фестивале молодёжи в Сочи

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником посетил штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в республике. Там рассказали об итогах стратегической сессии по разработке региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года, который пройдёт в конце февраля – начале марта в Сочи. Свыше 180 стран подали заявки на участие в нём, заявил Кириенко.

"Это, кстати, к вопросу о санкциях и о попытке отменить Россию. Как видите, ничего не работает. Мы уже понимаем, что у нас будут делегации из Америки, Англии, Франции, от всех европейских стран. Начинают они своё пребывание изначально в Сочи, а потом разъедутся по регионам, в том числе приедут и к вам", — отметил Кириенко.

По словам первого замруководителя Администрации Президента РФ, важно рассказать историю Донбасса, про события, происходившие в регионе до 2014 года. Всего в ЛНР приедет 150 иностранцев. Кириенко посоветовал рассказать им о знаковых людях республики, а также отметил важность создания пространства, с помощью которого гости могли бы найти в ЛНР друзей-единомышленников.