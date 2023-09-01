Кириенко: Любые вызовы всегда открывают новые возможности

В Солнечногорске Московской области на территории Мастерской управления "Сенеж" — образовательного центра президентской платформы "Россия — страна возможностей" — в пятый раз прошёл Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов". 31 августа там состоялась встреча участников восьмой смены "Действовать", на которой собрались 150 лучших выпускников всех предыдущих заездов, c её мастером — первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Работа смены проходит с 30 августа по 2 сентября и посвящена формированию сообщества современной активной молодёжи, способного на решение актуальных задач современности, стоящих на стыке отраслей и требующих объединения знаний, подходов, мнений и навыков. Кириенко обсудил с участниками принципы управленческой деятельности. По его экспертному мнению, управление начинается с решения, которое всегда принимается в условиях дефицита времени и информации, о принятии на себя ответственности за свою жизнь, работу, семью, здоровье, развитие и карьеру — это главный принцип, который помогает понять, наблюдатель вы или участник.

"Хорошо люди делают только то, во что действительно верят", — сказал политик, акцентировав внимание на человеке с его взглядами и собственной волей и добавив, что талант руководителя заключается в том, чтобы собрать команду из "не таких, как ты".

Огромное значение, по его словам, имеет масштаб цели, даже в условиях, когда не всегда есть необходимый ресурс на рывок. Так, решительность людей помогла небольшую, но сильную идею превратить в масштабный гражданский проект #МЫВМЕСТЕ. Его участниками являются двадцать миллионов граждан, около девяти миллионов человек уже получили помощь: народ Донбасса, военнослужащие и их семьи.

"Сейчас время вызовов. Но любые вызовы всегда открывают новые возможности. Мы часто сталкиваемся с тем, что нам говорят о том, что те или иные вещи просто невозможны: есть объективные трудности, с которыми ничего нельзя сделать. Секрет в том, чтобы забыть об этих установках. Идеи и воля людей меняют мир", — подытожил Кириенко.

Был также затронут ряд вопросов, касающихся системы образования и развития молодёжного движения, государственной службы и формирования кадрового резерва. Участники сформируют карту "Путеводитель по Территории смыслов", где будут собраны ключевые итоги, лучшие проекты и полезные материалы от приглашённых спикеров и экспертов. Они объединят наработки по ключевым направлениям проектной деятельности: "Человек", "Семья", "Общество", "Государство", "Страна". Доработать проекты помогут представители Всероссийской ассоциации местного самоуправления, а также архитекторы всех смен. Лучшие предложения будут представлены почётным гостям форума.