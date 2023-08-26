Кириенко встретился с финалистами чемпионата творческих компетенций ArtMasters

25 августа в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" прошла торжественная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, ознаменовавшая старт финального этапа.















Участие в мероприятии приняли 70 экспертов, члены Ассоциации ArtMasters (победители прошлых сезонов чемпионата), члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашённые почётные гости. 200 финалистов собрались, чтобы выполнить финальные задания и защитить их перед экспертным жюри. Имена победителей и призёров объявят 26 сентября 2023 года в Большом театре.

"География чемпионата ArtMasters меняется и расширяется с каждым годом. В 2023 году на конкурс поступило более 21 тысячи заявок из 43 стран мира. <...> Важно, что ArtMasters является не просто соревнованиями, а полноценной экосистемой по интеграции молодых специалистов в индустрию, уникальной образовательной платформой, где каждый из экспертов давно стал настоящим учителем и наставником для участников”, — отметил первый замруководителя администрации президента РФ и председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.

В ходе встречи эксперты ответили на вопросы финалистов в режиме живого диалога, а остальные участники мероприятия дали напутствия и поддержали ребят перед решающими испытаниями. Прошлые победители чемпионата также поделились своими профессиональными успехами и предстоящими проектами.

Например, режиссёр-художник по костюмам спектакля "Трудовой хлеб" Екатерина Груздева и режиссёр спектакля "Дневник писателя" Ася Князева рассказали о создании театральных постановок при поддержке ArtMasters. А гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и член Совета Ассоциации ArtMasters Владимир Ерешко сообщили о создании арт-пространства на площадке библиотеки, не имеющего аналогов в столице.

"Все мы знаем, что Россия — страна талантов и возможностей. Чемпионат ArtMasters популяризирует творческие профессии среди молодёжи, находит и поддерживает новые ценные кадры для стремительно развивающейся сферы креативных индустрий — кино, музыки, театра, телевидения, дизайна, компьютерных игр, фотографии и анимации. И всё это — наш интеллектуальный капитал. Будьте уверены, за этими ребятами креативное будущее нашей страны!" — заявил Дуда.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Минпросвещения, Минкультуры и Правительства Москвы.