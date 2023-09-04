Врач клиники "Шарите" коварно убил двух пациентов
Бывшему врачу клиники Charite предъявили обвинение в убийстве двух пациентов
Бывшему кардиологу знаменитой немецкой клиники Charite ("Шарите") официально предъявили обвинение в убийстве двух пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Берлина.
"Прокуратура предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, работающему в "Шарите", в окружном суде Берлина по двум пунктам в коварном убийстве из низменных мотивов", — говорится в заявлении ведомства.
Врача обвиняют в двух случаях убийства — в 2021 и 2022 годах. По версии следствия, он намеренно ввёл чрезмерно высокие дозы седативного средства двум пожилым пациентам в реанимации, чтобы они умерли. Медика отстранили от работы в "Шарите" в августе 2022 года, его имя не раскрывается. Кроме того, в соучастии в одном из убийств подозревается 39-летняя медсестра. В настоящее время оперативники выясняют, имел ли обвиняемый отношение к другим смертям пациентов в "Шарите".
"Шарите" — один из старейших и самых уважаемых немецких медицинских центров, который со временем стал приютом для известных политиков. Так, в 2014 году сюда приезжала экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Кроме того, в 2020 году туда перевезли блогера Алексея Навального*.
* Алексей Навальный внесён в реестр террористов и экстремистов.
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