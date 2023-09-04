Врач клиники "Шарите" коварно убил двух пациентов

Врача обвиняют в двух случаях убийства — в 2021 и 2022 годах. По версии следствия, он намеренно ввёл чрезмерно высокие дозы седативного средства двум пожилым пациентам в реанимации, чтобы они умерли. Медика отстранили от работы в "Шарите" в августе 2022 года, его имя не раскрывается. Кроме того, в соучастии в одном из убийств подозревается 39-летняя медсестра. В настоящее время оперативники выясняют, имел ли обвиняемый отношение к другим смертям пациентов в "Шарите".