Любительский футбольный клуб 2Drots вышел в четвёртый раунд Кубка России
Любительский футбольный клуб 2Drots победил кировское "Динамо" в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голами отличились Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я). Стоит отметить, что данный поединок прошёл на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На матче присутствовало около 750 зрителей, проход на игру был возможен только по специальным пропускам и паспортам. На этом же поле 7 сентября проведёт открытую тренировку сборная России.
2Drots стал первым в истории медийным клубом, которому удалось выйти в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России по футболу. Следующий соперник команды определится по итогам жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью 1:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако этот исход никак нельзя назвать мирным, ведь в концовке игроки обеих команд пошли друг на друга врукопашную.
T.me / twodrotsshow