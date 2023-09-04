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4 сентября, 13:35

Любительский футбольный клуб 2Drots вышел в четвёртый раунд Кубка России

Любительский футбольный клуб 2Drots победил кировское "Динамо" в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голами отличились Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я). Стоит отметить, что данный поединок прошёл на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На матче присутствовало около 750 зрителей, проход на игру был возможен только по специальным пропускам и паспортам. На этом же поле 7 сентября проведёт открытую тренировку сборная России.

2Drots стал первым в истории медийным клубом, которому удалось выйти в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России по футболу. Следующий соперник команды определится по итогам жеребьёвки.

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T.me / twodrotsshow

Иван Косицын
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