Любительский футбольный клуб 2Drots вышел в четвёртый раунд Кубка России

Голами отличились Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я). Стоит отметить, что данный поединок прошёл на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На матче присутствовало около 750 зрителей, проход на игру был возможен только по специальным пропускам и паспортам. На этом же поле 7 сентября проведёт открытую тренировку сборная России.