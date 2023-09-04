В "Зените" заявили, что клуб готовит сенсационный трансфер
Александр Медведев: "Зенит" очень близок к согласованию сенсационного трансфера
Футбольный клуб "Зенит" близок к согласованию сенсационного трансфера. Об этом заявил председатель правления петербургской команды Александр Медведев, не назвав имя потенциального новичка.
Он отметил, что в России до закрытия трансферного окна осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран оно уже закрыто.
"Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера", — приводит ТАСС слова Медведева.
По его словам, речь идёт о молодом универсальном игроке, который может выступать на разных позициях. Как уточнил Медведев, "Зенит" планирует через несколько дней завершить сделку и официально объявить о трансфере.
Лайф напоминает, что летом бразильский футболист Малком перешёл в саудовский "Аль-Хиляль" из "Зенита" за 60 миллионов евро. Это самый большой трансфер в истории российского футбола. Также клуб из Северной столицы покинул россиянин Далер Кузяев. Он перешёл во французский футбольный клуб "Гавр".
ТАСС / Михаил Разуваев