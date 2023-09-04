В "Зените" заявили, что клуб готовит сенсационный трансфер

Футбольный клуб "Зенит" близок к согласованию сенсационного трансфера. Об этом заявил председатель правления петербургской команды Александр Медведев, не назвав имя потенциального новичка.

Он отметил, что в России до закрытия трансферного окна осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран оно уже закрыто.

"Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера", — приводит ТАСС слова Медведева.

По его словам, речь идёт о молодом универсальном игроке, который может выступать на разных позициях. Как уточнил Медведев, "Зенит" планирует через несколько дней завершить сделку и официально объявить о трансфере.