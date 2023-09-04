Песков: Решение по поводу участия Путина в саммите G20 пока не принято
Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин в каком-либо формате участвовать в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдёт в текущем месяце в Нью-Дели, пока не принято. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока точно не могу сказать", — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков указал, что на саммите российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Что касается "президентского угла", то пока решение ещё не принято, добавил он.
На данный момент в G20 председательствует Индия, а саммит "двадцатки" в Нью-Дели запланирован на 9–10 сентября. Ранее в МИД России подтвердили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии.
ТАСС / Алексей Никольский