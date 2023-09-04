Песков: Решение по поводу участия Путина в саммите G20 пока не принято

Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин в каком-либо формате участвовать в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдёт в текущем месяце в Нью-Дели, пока не принято. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока точно не могу сказать", — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков указал, что на саммите российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Что касается "президентского угла", то пока решение ещё не принято, добавил он.