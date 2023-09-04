ВСУ пытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

Вооружённые силы Украины совершили попытку атаки на Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект — Клинцовскую ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ", — написал Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, ещё одна атака беспилотника ВСУ была совершена на Выгоничский район. Дрон также был подавлен силами РЭБ и упал в поле. Пострадавших нет.