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4 сентября, 14:39

ВСУ пытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

Вооружённые силы Украины совершили попытку атаки на Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект — Клинцовскую ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ", написал Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, ещё одна атака беспилотника ВСУ была совершена на Выгоничский район. Дрон также был подавлен силами РЭБ и упал в поле. Пострадавших нет.

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А ранее сегодня днём, 4 сентября, ВСУ обстреляли село Зёрново Брянской области. В результате атаки пострадала местная жительница, частично повреждён жилой дом и нарушено энергоснабжение.

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klinci.ru

Александра Вишнякова
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