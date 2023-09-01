Беспилотник с 15 кг американской взрывчатки пытался атаковать Брянскую область
Украинский беспилотник, начинённый 15 килограммами американской взрывчатки С-4, пытался атаковать Брянскую область вечером 31 августа. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, обломки БПЛА нашли в районе села Октябрьское (в 70 километрах от границы). Прибывшие на место оперативники обнаружили, что дрон был начинён 15 килограммами пластита, сделанного в США.
Взрывоопасный беспилотник уничтожили на месте. Обошлось без пострадавших и разрушений.
А утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеского беспилотника. Это был дрон-камикадзе "Бобёр". Фрагменты сбитого дрона разбросало в радиусе полутора километров в лесополосе вдалеке от жилых домов. Лайф публиковал фото с места.
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