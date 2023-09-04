Как было на Украине: В Казахстане заработали американские фейкомёты по разжиганию русофобии

На прошлой неделе в СМИ активно пестрили новости о выделении первого транша в 12 миллионов долларов (из запланированных 50 миллионов) для стран Центральной Азии на борьбу с "российской пропагандой и колониальным прошлым". Спонсором проекта является Агентство США по Международному развитию (USAID). В качестве базовой страны для достижения своих целей американцы выбрали именно Казахстан, и вот спустя неделю уже видны первые результаты работы агентов USAID, сообщает ИА EADaily.

Ролик, разжигающий ненависть к русским, сейчас гуляет по казахстанским пабликам. Видео © Telegram / M.A.R.T.corp

Так, по мессенджерам стали активно распространяться состряпанные цитаты якобы известных личностей о том, как "русские угнетали казахов". К примеру, по "Вотсапу" активно гуляет реплика бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина о том, что мечта казахов сделать их язык государственным никогда не осуществится. При этом мало кто вспомнит, что в советское время вопрос государственного языка не мог стоять от слова "совсем", поскольку Казахстан не был самостоятельным государством.

"Другое высказывание принадлежит вымышленному персонажу, коим является якобы итальянский путешественник Риналью Гаспирин, который, как преподносится, побывал в 141 стране мира и "только в Казахстане увидел, что местное население не может использовать свой язык", — говорится в сообщении агентства.

Великую русскую балерину Майю Плисецкую тоже приплели к разжиганию русофобии. В открытках, которые гуляют по соцсетям, говорится, что якобы она когда-то упрекнула казахов в том, что их "обезьянье старание говорить на русском языке без акцента — это отвратительное и жалкое предательство".

EADaily отмечает, что американцы под мотивы о борьбе за свободу разжигают ненависть казахов к русским, как это в своё время было на Украине.