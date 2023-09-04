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4 сентября, 17:52

Путин: Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на незаконные санкции

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) чувствуют себя уверенно, несмотря на незаконные и бесконечные санкции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли", — отметил глава государства в ходе совещания по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

По словам президента, в сложившихся непростых условиях Россия подтверждает, что защищена от внешних шоков в энергетической сфере и сохраняет ключевые позиции в данной отрасли. Путин подчеркнул, что работа осуществляется уверенно и самодостаточно.

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Ранее лидер РФ заявил, что переговоры по созданию газового хаба в Турции могут скоро завершиться. Президент также отметил, что набранный темп развития отношений между двумя странами сохраняется.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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