Путин: Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на незаконные санкции

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) чувствуют себя уверенно, несмотря на незаконные и бесконечные санкции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли", — отметил глава государства в ходе совещания по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

По словам президента, в сложившихся непростых условиях Россия подтверждает, что защищена от внешних шоков в энергетической сфере и сохраняет ключевые позиции в данной отрасли. Путин подчеркнул, что работа осуществляется уверенно и самодостаточно.