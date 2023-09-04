Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 18:04

Кулеба захотел добиваться дипломатии с Россией "через поле боя"

Глава МИД Украины Кулеба: Путь к дипломатии с Россией лежит "через поле боя"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для решения вооружённого конфликта с Россией недостаточно просто встречи за столом переговоров, так как это только заморозит ситуацию, чего Киев не хочет.

"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя", — сказал Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече послов в Вене.

Дышит уже на ладан: В Госдуме поддержали слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

Дышит уже на ладан: В Госдуме поддержали слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

Украинский министр добавил, что Киеву нужен мир, который соответствует предложенной президентом страны Владимиром Зеленским формуле.

Ранее в Совфеде заявили, что России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине. По словам сенатора Владимира Джабарова, любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров