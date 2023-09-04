Кулеба захотел добиваться дипломатии с Россией "через поле боя"
Глава МИД Украины Кулеба: Путь к дипломатии с Россией лежит "через поле боя"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для решения вооружённого конфликта с Россией недостаточно просто встречи за столом переговоров, так как это только заморозит ситуацию, чего Киев не хочет.
"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя", — сказал Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече послов в Вене.
Украинский министр добавил, что Киеву нужен мир, который соответствует предложенной президентом страны Владимиром Зеленским формуле.
Ранее в Совфеде заявили, что России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине. По словам сенатора Владимира Джабарова, любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем.
Getty Images / Spencer Platt