Кулеба захотел добиваться дипломатии с Россией "через поле боя"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для решения вооружённого конфликта с Россией недостаточно просто встречи за столом переговоров, так как это только заморозит ситуацию, чего Киев не хочет.

"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя", — сказал Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече послов в Вене.

Украинский министр добавил, что Киеву нужен мир, который соответствует предложенной президентом страны Владимиром Зеленским формуле.