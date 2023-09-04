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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 18:04
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Кулеба захотел добиваться дипломатии с Россией "через поле боя"

Глава МИД Украины Кулеба: Путь к дипломатии с Россией лежит "через поле боя"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для решения вооружённого конфликта с Россией недостаточно просто встречи за столом переговоров, так как это только заморозит ситуацию, чего Киев не хочет.

"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры. <...> Путь к дипломатии лежит через поле боя", — сказал Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече послов в Вене.

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Украинский министр добавил, что Киеву нужен мир, который соответствует предложенной президентом страны Владимиром Зеленским формуле.

Ранее в Совфеде заявили, что России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине. По словам сенатора Владимира Джабарова, любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем.

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Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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