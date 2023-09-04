В Госдуме поддержали слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
Депутат Журавлёв: Уверен, что от обороны ВС РФ может перейти и к наступлению
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв поддержал слова президента РФ Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. По словам парламентария, украинские войска уже "дышат на ладан", но всё ещё продолжают попытки штурма наших позиций.
"Как говорится, ще не вмерла Украина, но дышит уже на ладан. Сражение было яростным и упорным. Несмотря на катастрофические потери, противник всё ещё продолжает штурмовать наши укрепления, хотя надежды на прорыв с каждым днём у него всё меньше. Наша защита весьма успешна, уверен, что от обороны мы можем перейти и к наступлению — в этом случае мы сможем успешно достичь целей и задач, поставленных президентом перед специальной военной операцией", — подчеркнул Журавлёв в беседе с Лайфом.
Напомним, ранее сегодня, 4 сентября, президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось. С этим согласился министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты.
LIFE / Павел Баранов