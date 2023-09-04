"Как говорится, ще не вмерла Украина, но дышит уже на ладан. Сражение было яростным и упорным. Несмотря на катастрофические потери, противник всё ещё продолжает штурмовать наши укрепления, хотя надежды на прорыв с каждым днём у него всё меньше. Наша защита весьма успешна, уверен, что от обороны мы можем перейти и к наступлению — в этом случае мы сможем успешно достичь целей и задач, поставленных президентом перед специальной военной операцией", — подчеркнул Журавлёв в беседе с Лайфом.