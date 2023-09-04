России не подходит перспектива заморозки украинского конфликта. Об этом заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя сообщения о том, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит президенту России Владимиру Путину посредничество по урегулированию кризиса.

"Это нам не подойдёт. <...> Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".