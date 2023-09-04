В Совфеде резко высказались о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине
Сенатор Джабаров: России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине
России не подходит перспектива заморозки украинского конфликта. Об этом заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя сообщения о том, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит президенту России Владимиру Путину посредничество по урегулированию кризиса.
"Это нам не подойдёт. <...> Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".
При этом Джабаров отметил важность встречи двух лидеров для развития российско-турецких отношений. Как он напомнил, у Москвы и Анкары много совместных проектов, в частности строительство газового хаба и атомной станции.
Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.