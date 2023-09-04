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4 сентября, 12:37

"Не подойдёт": В Совфеде резко высказались о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине

Сенатор Джабаров: России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине

России не подходит перспектива заморозки украинского конфликта. Об этом заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя сообщения о том, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит президенту России Владимиру Путину посредничество по урегулированию кризиса.

"Это нам не подойдёт. <...> Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".

При этом Джабаров отметил важность встречи двух лидеров для развития российско-турецких отношений. Как он напомнил, у Москвы и Анкары много совместных проектов, в частности строительство газового хаба и атомной станции.

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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