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4 сентября, 20:03
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Бойцы ВСУ в панике из-за "смертоносных ловушек" времён Второй мировой войны

Handelsblatt: Солдаты ВСУ подрываются на минах времён Второй мировой войны

Заминированные советскими солдатами поля, оставшиеся со времён Второй мировой войны, доставляют много проблем военнослужащим Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью газете Handelsblatt сообщил боец ВСУ с позывным Лютый.

Он рассказал журналистам, что при захвате траншей обычно взрываются мины-ловушки, заложенные ещё в период Великой Отечественной войны. Обычно, по словам бойца ВСУ, они встречаются украинским солдатам после прохождения открытой местности, когда военные в поисках укрытия бросаются в окопы.

"Но когда они осознают ошибку — то уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — подчеркнул собеседник издания.

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Ранее Лайф писал, что у линии боевого соприкосновения в районе города Соледара, расположенного в ДНР, остаётся множество тел погибших украинских солдат. Однако, несмотря на это, командование ВСУ посылает туда же на штурм позиций ВС РФ новых бойцов, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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