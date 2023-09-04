Бойцы ВСУ в панике из-за "смертоносных ловушек" времён Второй мировой войны
Handelsblatt: Солдаты ВСУ подрываются на минах времён Второй мировой войны
Заминированные советскими солдатами поля, оставшиеся со времён Второй мировой войны, доставляют много проблем военнослужащим Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью газете Handelsblatt сообщил боец ВСУ с позывным Лютый.
Он рассказал журналистам, что при захвате траншей обычно взрываются мины-ловушки, заложенные ещё в период Великой Отечественной войны. Обычно, по словам бойца ВСУ, они встречаются украинским солдатам после прохождения открытой местности, когда военные в поисках укрытия бросаются в окопы.
"Но когда они осознают ошибку — то уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — подчеркнул собеседник издания.
Ранее Лайф писал, что у линии боевого соприкосновения в районе города Соледара, расположенного в ДНР, остаётся множество тел погибших украинских солдат. Однако, несмотря на это, командование ВСУ посылает туда же на штурм позиций ВС РФ новых бойцов, рассказал попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь.
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