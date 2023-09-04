Заминированные советскими солдатами поля, оставшиеся со времён Второй мировой войны, доставляют много проблем военнослужащим Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью газете Handelsblatt сообщил боец ВСУ с позывным Лютый.

Он рассказал журналистам, что при захвате траншей обычно взрываются мины-ловушки, заложенные ещё в период Великой Отечественной войны. Обычно, по словам бойца ВСУ, они встречаются украинским солдатам после прохождения открытой местности, когда военные в поисках укрытия бросаются в окопы.

"Но когда они осознают ошибку — то уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — подчеркнул собеседник издания.