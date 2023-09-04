Украинский пленный рассказал о жуткой ситуации для ВСУ под Соледаром

У линии боевого соприкосновения в районе города Соледар, расположенного в ДНР, остаётся множество тел погибших украинских солдат. Но, несмотря на это, командование ВСУ посылает туда же на штурм позиций ВС РФ новых бойцов.

Как рассказал попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь, украинских солдат посылали на верную гибель. Из первой группы, состоявшей из 12 человек, вернулись лишь трое. Цминь шёл в третьей группе, которая должна была подвезти боеприпасы. По его словам, группе стрелков поставили задачу штурмовать окоп и потом передать его "специалистам".

"Первая группа пошла — там жуть была, и мы сразу попросили отступления, потому что не вариант, нас на смерть вели", — указал пленный украинский боец, передаёт РИА "Новости".

Он заметил, что отступать было нельзя, об этом предупредил командир. По его словам, также прозвучало предупреждение в эфире, что позади сидят "специалисты" и приказа выпускать с этого участка данную группу нет.

"И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжёлых трёхсотых (раненых) вывезти, — мы пошли… Там каждый чуть ли не кустик пристрелян… Там не то что трупов (много), там земля из трупов. Мы шли, и окоп весь с людьми, врагу не пожелаешь", — сказал пленный.