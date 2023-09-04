Складской комплекс на Комсомольской площади охватило пламя из-за поджога мусора
МЧС: В Москве пожарные потушили загоревшуюся кровлю неэксплуатируемого строения
В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE
В Москве на Комсомольской площади пламя охватило крышу неэксплуатируемого здания. Как сообщили журналистам в столичном главке МЧС, данных о пострадавших не поступало.
В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE
На место приехали пожарно-спасательные подразделения и смогли оперативно ликвидировать возгорание. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, в тушении принимали участие несколько пожарных расчётов.
Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, причиной пожара стал поджог мусора, а складской комплекс подлежал сносу. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Ранее ещё один пожар произошёл в городе Видное Московской области. Там загорелся склад лакокрасочных изделий. К счастью, огнеборцы ликвидировали открытое горение.