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4 сентября, 20:30

Складской комплекс на Комсомольской площади охватило пламя из-за поджога мусора

МЧС: В Москве пожарные потушили загоревшуюся кровлю неэксплуатируемого строения

<p>В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE</p>

В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE

В Москве на Комсомольской площади пламя охватило крышу неэксплуатируемого здания. Как сообщили журналистам в столичном главке МЧС, данных о пострадавших не поступало.

В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE

На место приехали пожарно-спасательные подразделения и смогли оперативно ликвидировать возгорание. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, в тушении принимали участие несколько пожарных расчётов.

Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, причиной пожара стал поджог мусора, а складской комплекс подлежал сносу. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Названа причина пожара на катере с молодожёнами в Подмосковье

Названа причина пожара на катере с молодожёнами в Подмосковье

Ранее ещё один пожар произошёл в городе Видное Московской области. Там загорелся склад лакокрасочных изделий. К счастью, огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Анатолий Симоненко
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