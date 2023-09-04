Складской комплекс на Комсомольской площади охватило пламя из-за поджога мусора

В Москве на Комсомольской площади пламя охватило крышу неэксплуатируемого здания. Как сообщили журналистам в столичном главке МЧС, данных о пострадавших не поступало.

В Москве на Комсомольской площади загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Обложка © LIFE

На место приехали пожарно-спасательные подразделения и смогли оперативно ликвидировать возгорание. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, в тушении принимали участие несколько пожарных расчётов.

Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, причиной пожара стал поджог мусора, а складской комплекс подлежал сносу. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.