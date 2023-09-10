День танкиста, Международный день памяти жертв фашизма, Анна-пророчица: Какие праздники и приметы 10 сентября Сегодня, 10 сентября, в России профессиональный праздник отмечают воины-танкисты — и некоторые из них встречают его на поле боя. Также это общемировой день памяти тех, кто погиб от "коричневой чумы". В эту дату звучат призывы не замалчивать и другую глобальную проблему. 9 сентября, 21:01 10 сентября 2023 года — День танкиста в России. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День танкиста в России

Сегодня, 10 сентября 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День танкиста. Также на этот день он выпадает в Белоруссии. Вот несколько фактов о нём: это официальный профессиональный праздник;

впервые был установлен в 1946 году в СССР;

в России утверждён Указом президента РФ от 31 мая 2006 года;

отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября, в этом году 10-го числа.

Этот праздник учредили после Великой Отечественной войны в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника. Тогда он назывался День танкистов и лишь в 2006 году стал Днём танкиста. Как отмечалось в указе президента РФ, в России этот день учреждён для возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг танкистов в обеспечении обороны и безопасности государства.

"Вездеход" — первый российский танк, 1915 год. Фото © Wikipedia / forum.tanki.su

Танковые войска являются родом войск и главной ударной силой Сухопутных войск России. Они могут участвовать в боях как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами войск, главным образом с мотострелковыми. Отечественное танкостроение зародилось в 1915 году, когда была выпущена четырёхтонная бронированная колёсно-гусеничная боевая машина "Вездеход". В 1918 году на базе русской армии были созданы броневые силы Красной армии. К Великой Отечественной войне был создан многочисленный танковый парк (около 16 тысяч машин). Его основой стали лёгкие танки Т-26 и БТ, средние Т-34 и тяжёлые КВ-1. 1142 танкиста получили за время ВОВ звание Героя Советского союза, 16 человек — дважды.

Их традиции продолжают современные танкисты, участвующие в специальной военной операции. Достаточно вспомнить совсем недавний подвиг, совершённый экипажем танка "Алёша". В бою, в который бойцы смело вступили, удалось уничтожить восемь боевых машин противника, в том числе два танка. Сейчас в ходе СВО применяется в том числе танк Т-90 "Прорыв", который президент РФ Владимир Путин назвал лучшим в мире. Есть у России и перспективная разработка — боевая машина на платформе "Армата", которая в будущем усилит мощь танковых войск России.

Всемирный день предотвращения самоубийств

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. Фото © Freepik / free-photo

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day). Его, конечно, не назвать праздником. В России и других странах проходят мероприятия, посвящённые проблеме суицидов. Этот день: отмечается каждый год 10 сентября, дата не меняется;

начал проводиться с 2003 года по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС);

содействие в этом оказывают Всемирная организация здравоохранения и ООН;

в десятках стран этому дню посвящены сотни различных встреч, конференций, других событий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на земле каждые 40 секунд совершается самоубийство. Среди причин смерти молодых людей (от 15 до 29 лет) в глобальном масштабе суициды занимают второе место. Статистика от страны к стране разная, но в целом это глобальная проблема.

Всемирный день борьбы с суицидом направлен на борьбу с замалчиванием этой проблемы. Тема суицида в обществе относится к разряду закрытых, страшных. О ней не принято говорить в семье. К тому же в современном обществе поддерживается много мифов о самоубийстве. Вот три примера.

Миф № 1: "Если человек решил совершить суицид, то помочь ему нельзя". Это неправда: у психологов и психиатров есть эффективные стратегии по предотвращению самоубийств.

Миф № 2: "Те, кто пытаются покончить с собой — сумасшедшие". Это тоже неверно. Большинство самоубийств совершают не душевнобольные.

Миф № 3: "Люди, совершающие самоубийство, не желают искать помощи". На самом деле многие из таких людей ищут помощи, однако некоторые по той или иной причине её не находят.

Не все знают, что есть специальные службы, в том числе в России, где могут квалифицированно помочь человеку, которого посещают мысли о самоубийстве.

Международный день памяти жертв фашизма

Памятник жертвам нацистского концлагеря Бухенвальд. Фото © Wikipedia / Z thomas

На 10 сентября 2023 выпадает Международный день памяти жертв фашизма, который также нельзя назвать праздником. В России и других странах в этот день проходят различные памятные мероприятия. Вот что это за событие: Международный день памяти жертв фашизма был учреждён ООН в 1962 году;

он отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября, в 2023 году приходится на 11 сентября;

целью — борьба с идеологией возрождения фашизма.

Сентябрь был выбран для Международного дня памяти жертв фашизма, поскольку в этом месяце и началась (1 сентября 1939 года) и закончилась (2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Она стала беспрецедентной по масштабу, количеству погибших и материальным потерям. В неё было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара. Частью Второй мировой войны стала Великая Отечественная война, по результатам которой был разгромлен фашизм и нацизм в Европе, а милитаристская Япония объявила о капитуляции.

Сейчас, когда с тех пор прошло уже почти 80 лет, начались попытки пересмотреть итоги тех войн. В целом ряде стран вновь появляются ростки нацистской идеологии. Так, в Эстонии уже не первый год проходят слёты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. На Украине неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников, а также открыто участвуют в боях с нацистской символикой.

По инициативе России каждый год Генассамблея ООН принимает резолюции, в которых звучит призыв пресекать героизацию нацизма. Число стран, поддерживающих этот документ, растёт. Среди противников в последнее время уже традиционно значатся США и Украина.

Всемирный день журавля

10 сентября — Всемирный день журавля. Фото © Агентство "Москва"

10 сентября в России и других странах отмечается праздник, посвящённый очень красивой птице, — Международный день журавля. Правда, повод для этого нерадостный. Рассказываем об этом событии: отмечается ежегодно 10 сентября, дата не меняется;

появился в США в 2022 году, после чего стал международным;

день был приурочен к дате вылета из гнезда спасённых птиц;

в этот день проводятся просветительские акции, посвящённые спасению журавлей.

Журавли — очень древние птицы. Семейство появилось уже в конце эпохи динозавров, 40–60 миллионов лет назад. Их исторической родиной считается американский континент, откуда эти птицы перебрались сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. Сейчас журавли не живут только в Антарктиде и Южной Америке. Численность большинства видов сокращается, а некоторые находятся на грани полного исчезновения. Главную угрозу для журавлей представляет человек. Мы сокращаем их среду обитания: расширяем города, осушаем водоёмы, прокладываем дороги. В России гнездятся семь из 15 видов журавлей, некоторые из них занесены в Красную книгу.

Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Там в 1941 году оставалось всего 15 особей американского журавля, но их удалось спасти от гибели, и теперь счёт этих птиц уже идёт на сотни. Учёные-экологи подкладывали яйца американского журавля в гнёзда представителей других видов, чтобы они взяли с собой подкидышей на гнездование в безопасные места. День, когда очередной выводок отправился в тёплые края, и был выбран как дата для сегодняшнего праздника. День журавля в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, фотовыставками, посвящёнными этим птицам.

Приметы 10 сентября

Анна-пророчица

Сегодня, 10 августа, Русская православная церковь чтит память Анны, дочери Фануила. Уже в преклонном возрасте она удостоилась быть в храме вместе со святым Симеоном Богоприимцем при внесении туда Иисуса Христа. Случилось это на 40-й день после его рождения для совершения законного обряда. Согласно преданию, Анна за свою строгую, воздержанную жизнь, пост и непрестанную молитву удостоилась от Господа дара пророчества. Согласно другой версии, имя Анны известно благодаря тому, что она предсказала явление людям Спасителя. Произошло это после того, как женщина встретила пришедшую в храм с младенцем Марию.

В народной версии этот церковный праздник так и называли — Анна-пророчица. Другой вариант — Анна-скирдница, поскольку к этому времени солому вывозили с полей и собирали в скирды для хранения зимой. По традиции к этому празднику устраивали так называемые "зазывные ярмарки", где можно было продать излишки урожая или обменять их на что-то необходимое. Плохой приметой на Анну-пророчицу считался поход в лес — люди боялись заблудиться. Женщин в этот день было принято максимально освобождать от работы, чтобы они могли посвятить день себе и встречам с подругами. А вот для свиданий этот день считался неподходящим — было поверье, что они грозят ссорами в будущем.

Погодные приметы на 10 сентября

Погода тёплая — зима задержится;

Берёзы начали желтеть с верхушки — быть ранней весне, а снизу — она придёт поздно;

На рябине мало ягод — следующий год будет голодным.

Именинники 10 сентября

10 сентября именины у российского актёра Сергея Бурунова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 10 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Анна

Василий

Георгий

Иван

Макар

Моисей

Николай

Павел

Сергей

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев