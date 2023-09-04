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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 20:58
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ВСУ открыли огонь по сослуживцам, решившим оставить позиции под Херсоном

Сальдо: Артиллерия ВСУ открыла огонь по своим за оставление позиций под Херсоном

Артиллерия Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыла огонь по своим военным после того, как те попытались оставить позиции в Херсонской области. Об этом рассказал один из пленных украинских бойцов. Его историю опубликовал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Пленный солдат ВСУ из 123-й бригады Игорь Ярошенко рассказал о коварствах украинских командиров. Видео © t.me / Владимир Сальдо

Политический деятель заявил, что в плен к российским военным попали два бойца 123-й бригады теробороны. Бойцы ВСУ сообщили, что их насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки и привезли в Херсон. Офицеров, которым Киев разрешил командовать на удалёнке, в районе боевых действий они почти не видели.

"Таким способом киевский режим создаёт для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо", — написал Сальдо.

Один пленный украинский солдат, Игорь Ярошенко, признался, что его вместе с другими мобилизованными заставили поехать на острова. Там их бросили командиры: не подвозили еду и боеприпасы несколько дней. В какой-то момент они приняли решение оставить позиции без приказа, после чего их выследил украинский дрон и вызвал огонь артиллерии. Спасшиеся бойцы ВСУ нашли российских военных и сдались в плен.

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Ранее также стало известно, что украинский вертолёт Ми-8 на Купянском направлении не долетел до подразделений и нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / Mariia Kokorina

Андрей Соловьёв
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