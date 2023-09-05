Задержан водитель фургона, сбивший полицейского под Владимиром
СК РФ: Во Владимирской области задержали мужчину, сбившего полицейского
Во Владимирской области задержан водитель фургона, который сбил полицейского и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова. <…> Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведён обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — уточнили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Напомним, во Владимирской области водитель фургона не остановился по требованию и протаранил полицейского на дороге. В больнице сотруднику ППС диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс. После происшествия нарушитель скрылся и бросил автомобиль в лесу.
t.me / SHOT