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4 сентября, 21:17

Задержан водитель фургона, сбивший полицейского под Владимиром

СК РФ: Во Владимирской области задержали мужчину, сбившего полицейского

Во Владимирской области задержан водитель фургона, который сбил полицейского и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова. <…> Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведён обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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Напомним, во Владимирской области водитель фургона не остановился по требованию и протаранил полицейского на дороге. В больнице сотруднику ППС диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс. После происшествия нарушитель скрылся и бросил автомобиль в лесу.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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