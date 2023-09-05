"Гениальная музыка!": На Урале "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко

Необычное происшествие случилось в Екатеринбурге. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, жительница областного центра устроила дебош в магазине, представилась французской моделью и напугала посетителей своим неадекватным поведением. Всё это происходило под песни Людмилы Гурченко.

В Екатеринбурге "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко. Видео © t.me / Ural Mash

Женщина набрала пластиковых пакетов, купила нарезанную дыню и села её есть в магазине под хиты Людмилы Гурченко, которые вместе с ней были вынуждены слушать все. На призывы продавцов отключить шедевры и вести себя как подобает она не реагировала, ведь она — "модель из Франции", которая якобы вернулась на родину из-за окончания контракта.

Конструктивный диалог не получился, и беседа переросла в скандал. В ходе него дебоширка обматерила присутствующих, обвинила продавцов в неадекватности, а заодно — в употреблении алкоголя и наркотиков. Бесплатный концерт продолжался до закрытия магазина. Уставшим от хаоса сотрудникам пришлось задержаться на работе. Судьба "модели" и причины её поведения неизвестны.