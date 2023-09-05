Врач предупредил об опасности прививок для новорождённых

Часть прививок лучше не ставить детям в течение первого года их жизни, считает доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. В эфире программы "Вакцина правды" на телеканале "Царьград" доктор признался, что очень скептически относится к подобным процедурам.

Он сослался на знания, полученные в высшей медицинской школе и военно-медицинской академии, которые не позволяют ему понять, для чего нужно иммунизировать младенца в роддоме, например, прививкой от гепатита В. Шафалинов объяснил своё сомнение тем, что это заболевание передаётся только половым путём и переливанием крови. В других случаях подхватить его тяжело.