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5 сентября, 01:07

Врач предупредил об опасности прививок для новорождённых

Врач Шафалинов: Вакцинация детей в течение первого года их жизни небезопасна

Часть прививок лучше не ставить детям в течение первого года их жизни, считает доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. В эфире программы "Вакцина правды" на телеканале "Царьград" доктор признался, что очень скептически относится к подобным процедурам.

"Во-первых, они небезопасны. Во-вторых, у ребёнка свой собственный иммунитет вырабатывается только к году", — пояснил Шафалинов.

Он сослался на знания, полученные в высшей медицинской школе и военно-медицинской академии, которые не позволяют ему понять, для чего нужно иммунизировать младенца в роддоме, например, прививкой от гепатита В. Шафалинов объяснил своё сомнение тем, что это заболевание передаётся только половым путём и переливанием крови. В других случаях подхватить его тяжело.

Терапевт рассказала, когда прививка от клещей начинает действовать

Терапевт рассказала, когда прививка от клещей начинает действовать

Ранее дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, какие прививки нужно обязательно ставить своим детям, даже если по протоколу они остаются на усмотрение родителей.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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