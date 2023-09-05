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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 03:25

Россия ведёт переговоры с одной африканской страной по вопросу безвизового режима

"Известия": Россия и Замбия приступили к согласованию безвизового режима

Россия в настоящее время согласовывает с Замбией проект соглашения об обоюдном введении безвизового режима. Об этом сообщили газете "Известия" в Посольстве РФ в Лусаке.

"Российский проект соглашения о взаимной отмене визовых требований был передан на рассмотрение замбийской стороне в 2020 году. В настоящий момент находится на этапе межведомственного согласования", — заявили дипломаты.

Их коллеги из Посольства Замбии в Москве считают, что стороны могут прийти к конкретному соглашению в ближайшем будущем. Также в ведомстве пояснили, что на данный момент безвизовый режим действует для владельцев диппаспортов, а вопрос о предоставлении этого права для других граждан находится на рассмотрении соответствующих министерств.

Африканская страна захотела ввести безвиз с Россией
Африканская страна захотела ввести безвиз с Россией

Ранее Лайф писал, что Тегеран готов к полной отмене виз для российских граждан, сейчас ответственные должностные лица принимают соответствующие решения. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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