В Колумбии девять человек погибли в ходе столкновений между повстанцами
Девять человек погибли и ещё пятеро получили ранения в столкновениях боевиков повстанческой "Армии национального освобождения" (АНО) и "Революционных Вооружённых сил Колумбии" (РВСК). Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные местных властей.
По информации агентства, всё произошло в департаменте Араука, расположенном на северо-востоке латиноамериканской страны. Журналисты не уточнили, сколько человек среди погибших и раненых являются мирными жителями, а сколько — членами повстанческих группировок. Известно о девяти жертвах.
Ранее Лайф сообщал, что один из лидеров расформированной повстанческой группировки РВСК Лусиано Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, на самом деле жив. Об этом заявил глава МИД Колумбии Альваро Лейва.
unsplash