В Колумбии девять человек погибли в ходе столкновений между повстанцами

Девять человек погибли и ещё пятеро получили ранения в столкновениях боевиков повстанческой "Армии национального освобождения" (АНО) и "Революционных Вооружённых сил Колумбии" (РВСК). Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные местных властей.

По информации агентства, всё произошло в департаменте Араука, расположенном на северо-востоке латиноамериканской страны. Журналисты не уточнили, сколько человек среди погибших и раненых являются мирными жителями, а сколько — членами повстанческих группировок. Известно о девяти жертвах.