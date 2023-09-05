Российские снайперы разгромили огневую точку украинской армии в ДНР
РИА "Новости": Российские снайперы поразили огневую точку украинской армии в ДНР
В районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике уничтожена долговременная огневая точка (ДОТ) украинских войск, откуда обстреливались российские позиции. Как пишет РИА "Новости", ДОТ была разгромлена снайперами оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР.
"Работали в районе посёлка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населённого пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно вёлся обстрел наших позиций", — сообщил боец подразделения с позывным Альпинист.
По причине сложности цели снайперы приняли решение о её ликвидации с использованием противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс". В результате действий российских войск точка была разгромлена.
Ранее российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.
VK / Минобороны РФ