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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 03:59
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Российские снайперы разгромили огневую точку украинской армии в ДНР

РИА "Новости": Российские снайперы поразили огневую точку украинской армии в ДНР

В районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике уничтожена долговременная огневая точка (ДОТ) украинских войск, откуда обстреливались российские позиции. Как пишет РИА "Новости", ДОТ была разгромлена снайперами оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР.

"Работали в районе посёлка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населённого пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно вёлся обстрел наших позиций", — сообщил боец подразделения с позывным Альпинист.

По причине сложности цели снайперы приняли решение о её ликвидации с использованием противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс". В результате действий российских войск точка была разгромлена.

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Ранее российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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