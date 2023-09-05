Почти шесть месяцев Киев должен поставлять на мировые рынки уголь, чтобы покрыть затраты на один день вооружённого конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на расчёты, основанные на данных украинской таможни.

Журналисты сравнили объёмы продаж украинского угля на мировых рынках и узнали, что в среднем Украина зарабатывает примерно 18 миллионов долларов в месяц на его экспорте. Таким образом, чтобы заработать 100 миллионов долларов, которые нужны для финансирования одного дня вооружённого конфликта, Киеву понадобится 5 месяцев и 17 дней.

Также указано, что весь экспорт Украины в июле упал на 19% по сравнению с месяцем ранее — до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев — на 16%, до 22 миллиардов долларов.