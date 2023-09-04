Уволенный Зеленским Резников раскрыл цену дня боевых действий для Украины

"Поставки от волонтёров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% от всего, что попало на фронт. День вооружённого конфликта обходится нам в 100 миллионов долларов. Теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтёрских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И страна, которая тратит 100 миллионов долларов в сутки. Вот просто вдумайтесь", — приводит его слова "Укринформ".