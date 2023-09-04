Уволенный Зеленским Резников раскрыл цену дня боевых действий для Украины
Резников: День боевых действий стоит для Украины 100 миллионов долларов
Только день боевых действий обходится Украине в 100 миллионов долларов. Об этом заявил уволенный президентом страны Владимиром Зеленским министр обороны Алексей Резников.
"Поставки от волонтёров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% от всего, что попало на фронт. День вооружённого конфликта обходится нам в 100 миллионов долларов. Теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтёрских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И страна, которая тратит 100 миллионов долларов в сутки. Вот просто вдумайтесь", — приводит его слова "Укринформ".
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Напомним, 3 сентября стало известно о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава киевского режима предложил на его пост руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Резникова вскоре могут назначить послом в Британии, но сам политический деятель не в курсе таких планов Киева. 4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он возглавлял Министерство обороны с ноября 2021 года.
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